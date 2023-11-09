Taşkent diplomasisi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne katılmak üzere Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e gitti. Zirve sırasında liderlerle de ikili görüşmeler yapacak Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgesel konularda fikir alışverişinde bulunacak. Erdoğan, muhataplarıyla ticaret, ekonomik ve kültürel işbirliğini de ele alacak.

Tayyip Erdoğan - Şevket Mirziyoyev

GAZZE’YE YARDIMLAR GÜNDEMDE

Ulaşım altyapısının geliştirilmesi, Modern İpek Yolu’nun canlandırılması için yapılacak işbirlikleri değerlendirilecek. Türkiye’nin öncülüğünü yaptığı Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi ve Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hattındaki son gelişmeler ele alınacak konular arasında. Zirve kapsamında İsrail saldırılarının durdurulması, Filistin’e bir an önce insani yardımların aktarılması konusu da gündemde.

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100 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ

Bölgesel ticareti geliştirecek araçlar da masadaki konu başlıkları arasında yer alacak. EİT Ticaret Anlaşması (ECOTA) ve Ticareti Kolaylaştırma Stratejisi gibi bölgesel ticareti geliştirecek araçlar masaya yatırılacak. Üye ülkeler arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolar seviyesine çıkartmak için atılacak adımlar görüşülecek. Bölgedeki ulaşım altyapısının geliştirilmesi de liderlerin gündeminde.

GENİŞ BİR HEYET EŞLİK EDİYOR

Taşkent ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.

EİT 1985’TE KURULDU

1985 yılında Türkiye, İran ve Pakistan’ın kurduğu Ekonomik İşbirliği Toplantısı (EİT) daha sonra Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan da üye oldu. Zirve, devlet ve hükümet başkanları düzeyinde olup, iki yılda bir toplanıyor.

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SICAK KARŞILAMA

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ziyaretinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından karşılandı. Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16’ncı Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Mirziyoyev ile başta Gazze olmak üzere bölgesel ve ekonomik konuları görüştü.