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Taş mercanlar solmasın

Güncelleme Tarihi:

#Taş Mercanı#Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi#Çanakkale Dardanos
Taş mercanlar solmasın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 07:00

NESLİ tehlike altındaki taş mercanın (cladocora caespitosa) yoğun dağılım gösterdiği Çanakkale Dardanos’ta bilimsel izleme çalışmaları devam ediyor.

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve TÜRK Deniz Araştırmaları Vakfı’nın (TÜDAV) üstlendiği proje kapsamında, mercanlar koruma altına alındı. Koruma altına alınan alanlar da bu kez iklim değişikliği nedeniyle ani su sıcaklığından etkilenmeye başladı. Uzmanlar, iklim değişikliği nedeniyle biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapan mercanların denizin ısınması sonucu beyazlaşarak yok olacağının öngörüldüğünü kaydetti.

TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, “Yaptığımız çalışmaya göre içinde 400’e yakın canlı grubu yaşıyor. Ancak bu taş mercanlar iklim krizi nedeniyle tehdit altında. İzlenmeli ve önlem alınmalı” dedi.

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#Taş Mercanı#Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi#Çanakkale Dardanos

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