Taş mercanlar solmasın

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve TÜRK Deniz Araştırmaları Vakfı’nın (TÜDAV) üstlendiği proje kapsamında, mercanlar koruma altına alındı. Koruma altına alınan alanlar da bu kez iklim değişikliği nedeniyle ani su sıcaklığından etkilenmeye başladı. Uzmanlar, iklim değişikliği nedeniyle biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapan mercanların denizin ısınması sonucu beyazlaşarak yok olacağının öngörüldüğünü kaydetti.

TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, “Yaptığımız çalışmaya göre içinde 400’e yakın canlı grubu yaşıyor. Ancak bu taş mercanlar iklim krizi nedeniyle tehdit altında. İzlenmeli ve önlem alınmalı” dedi.