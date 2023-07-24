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Tartıştığı kadını sokak ortasında döven şahıs adliyeye sevk edildi... Sabıkası kabarık çıktı: 11 suç kaydı

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#İstanbul#Esenyurt#Kadına Şiddet
Tartıştığı kadını sokak ortasında döven şahıs adliyeye sevk edildi... Sabıkası kabarık çıktı: 11 suç kaydı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 12:19

Esenyurt'ta sokak ortasında tartıştığı kadını döverek bayıltan, kendisine engel olmak isteyenleri de tehdit eden Ş.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şüpheli şahsın 11 suç kaydının bulunduğu ifade edildi.

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Olay, Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre D.S. isimli kadınla tartışan Ş.D., kadını sokak ortasında döverek bayılttı. Bayılan kadını park halindeki minibüse almaya çalışan şüpheliyi, çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yerde yatan kadına küfür eden şüpheli, bir yandan da "Polisi arıyorum", "Ne yapıyorsunuz ?" diyerek olaya tepki gösteren vatandaşlara küfür edip tehditler savurdu. "Yarın sabah sizin için geleceğim" diye bağıran şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tartıştığı kadını sokak ortasında döven şahıs adliyeye sevk edildi... Sabıkası kabarık çıktı: 11 suç kaydı

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Ş.D. GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmanın ardından Ş.D. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "22 Temmuz 2023 tarihinde Esenyurt ilçesinde meydana gelen ve D. S. İsimli kadının gördüğü şiddet sonrası bayılmasını ve sonrasında sürüklenerek bir minibüse bindirilmesini içeren görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz çalışma başlatmıştır. Yapılan çalışma sonucunda görüntülerdeki şüpheli şahsın, 11 suç kaydı bulunan Ş. D. olduğu tespit edilmiş; şahıs, olay anında yanlarında bulunan E. I. İle birlikte emniyet ekiplerince gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat devam etmekte olup D. S.'nin herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır" denildi.

Ş.D. ve yanındaki E.I. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Tartıştığı kadını sokak ortasında döven şahıs adliyeye sevk edildi... Sabıkası kabarık çıktı: 11 suç kaydı

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#İstanbul#Esenyurt#Kadına Şiddet