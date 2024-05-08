Tartışmalı kazayı Türkiye DHA’dan öğrendi

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Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği 4 kişinin de yaralandığı kaza ilk olarak 3 Mart 2024’te Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından haber yapılarak abonelerine servis edildi. DHA haberi aynı gün 18.41’de internet sitesinde yayınladı. 3 Mart 2024’de yayınlanan haberde Aci ve arkadaşlarına çarpan lüks otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı, polisin ise kaçan sürücüyü aradığı aktarıldı.

5 Mart 2024’de, Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur’un İstanbul Havalimanı’ndan Mısır’a kaçış görüntülerini de yine ilk kez DHA yayınladı. İhlas Haber Ajansı (İHA) ise DHA’nın kaçış görüntülerini yayınladığı 5 Mart 2024’de kazaya ilişkin haberi, ilk kez, “Eyüpsultan’da feci kaza: Lüks araç ile emniyet şeridinde bekleyen ATV’ye çarptı” başlığı ile verdi.

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Eylem Tok’un olayı öğrendiği ana ilişkin görüntüler ise ilk kez Kanal D Haber’in eski istihbarat şefi Emrullah Erdinç’in YouTube kanalında yayınlandı. ‘İlk biz verdik’ diyen İHA, Erdinç’in kanalında yayınlanan görüntülerin üzerinden çektiği 10 saniyelik görüntüyü abonelerine servis etti. DHA ise 20 dakikalık orijinal görüntüyü kısa bir süre sonra abonelerine geçti.

Kazayı ilk kez haber yaparak duyuran DHA, kazaya ilişkin süreci de adım adım takip etmeye devam etti. DHA son olarak dün CNN Türk muhabiri Merve Tokaz’ın, Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci ile yaptığı röportajı haber yaptı.