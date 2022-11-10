Tarsus’u Kleopatra’nın iksiri tanıtacak

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Mısır’ın ünlü kraliçesi Kleopatra ile genç imparator adayı Romalı General Marcus Antonius’un buluştukları Deniz (Kleopatra) Kapısı, St Paulus Kilisesi, çan çalan Saat Kuleli Ulu Camii, Danyal Peygamber’in Mezarı, Donuktaş, Ashab-ı Kehf, Lokman Hekim ve Şahmeran Efsanesi ile ünlü Tarsus’ta, 4-6 Kasım arasında 1. Uluslararası Tarsus Festivali düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tarsus’un tanıtımı için ilki düzenlenen 1. Uluslararası Tarsus Festivali “Kleopatra Yılı” temasıyla yapıldı. Üç gün süren festivale 27 ülkeden katılım oldu.

Festivale katılan konuklar Adana kebabından farkı, kırmızı biber ve soğan koyularak yapılan ve limon sıkılarak yenilen Tarsus kebabı, özel yöntemle pişirilen kahve tarsusi, 500 yıllık coğrafi işaretli ürün olan ve yedi çeşit baharattan yapılan kaynarın yanı sıra Toros yaylalarında yetişen şifalı bitkilerle hazırlanan Kleopatra Gençlik İksiri’nin tadına baktı. Kaynar gibi sadece Tarsus’a özgü bir içecek olan iksiri hazırlayan cafe işletmecisi Serpil Demir, bu özel iksirin patentini almak için başvurduğunu söyledi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de “Burası çok gizemli bir bölge. Bir kitap elime geçmişti, okudum. Yaşam iksirine getirdi işi, buralarda bir yerde. Bulursak daha ölüm yok bize” dedi. “Tarsus’a gelinmesinin mottosunu siz buldunuz” sözü üzerine de Seçer, “Gelin, ölümsüzlük iksirini bulun” diyerek espri yaptı.

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BİR KAZI ÜÇ EFSANE

- İl olma özlemini “İl’le de Tarsus” pankartlarıyla dile getiren ve sokaklarında ilk kez festival coşkusu yaşanan Tarsus’ta, 82 Evler Mahallesi’nde, MİT ve Özel Harekât polislerinin gözetiminde 2016’da başlatılan ve bir yıl süren gizemli kazı çalışmasının sırrı da merak ediliyor.Gizemli kazıyla ilgili Tarsus’taüç şehir efsanesi var:

1- Kayıp İncil bulundu ve Vatikan’a teslim edildi.

2- Başka boyuta geçen gizli bir geçit bulundu.

3- Roma İmparatoru Dakyanus’un hazinesi bulundu. Tonlarca altın ve heykel çıktı.

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İddialardan ilki Vatikan Büyükelçiliği’nce, 2019’da yalanlandı. Ancak kazıyla ilgili resmi açıklama yapılmadığı için hâlâ gizemini koruyor.