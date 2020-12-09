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MERSİN (İHA)
Haber Giriş: 09.12.2020 - 14:46 | Son Güncelleme:

Tarsus’ta korona virüs tedbirleri artırıldı

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Tarsus’ta korona virüs tedbirleri artırıldı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde korona virüs tedbirleri artırıldı. Kent merkezindeki oturma gruplarına güvenlik şeridi çekilirken, bariyerlerle çevrildi. Ayrıca 16 kişiye de 34 bin 920 lira idari para cezası kesildi.

Tarsus’ta korona virüs tedbirleri artırıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın riskli iller arasında Mersin'in de yer aldığını açıklamasının ardından Tarsus'ta tedbirler sıkılaştırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, özellikle kent merkezinde tedbirlerini artırarak, maske ve sosyal mesafe konusunda sık sık uyarılar yaptı.
Kentin en işlek alanları olan Yarenlikte polis ve bekçiler, maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yaptı. Oturma gruplarını şeritler çekilip, bariyerlerle etrafı kapatıldı.
Ekipler ayrıca, kumar oynadığı ve korona virüs tedbirlerine uymadığı belirlenen 16 kişiye toplam 34 bin 920 lira idari para cezası kesildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Caminur Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisini alması üzerine adrese operasyon düzenlendi. İş yerinde kumar oynadığı ve korona virüs tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 9 kişiye 28 bin 620, Ömerli Mahallesi'nde boş bir dairede oyun oynayan ve tedbirlere uymadığı belirlenen 7 kişiye ise 6 bin 300 lira idari para cezası kesildi.

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