Tarladan bakan yardımcılığına... Hikâyesini Hürriyet yazmıştı

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Birincilik haberini 19 yaşında tarlada harman yaparken alan Oruç Baba İnan, 23 yıl sonra bakan yardımcılığı haberini ise Resmi Gazete’de yayımlanan listede yer aldığını gördükten sonra öğrendi.

1981 yılında Konya’nın Yunak ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde bir Ramazan günü dünyaya geldi. 500 nüfuslu köyünden üniversiteyi kazanana dek başka hiçbir yere gitmemişti. Fen Lisesi’ni kazandığında sınıfta kendisi gibi başarılı 23 öğrenci daha vardı. O gün “Üniversitede birinci olacağım” diye söz vermişti. Oruç, Fen Lisesi’nin ikinci sınıfındayken düz liseye geçmeye karar verdi. Fen Lisesi’nde okursa sadece matematik ağırlıklı bölümlere girebilecekti. 2000 yılında ÖSS’ye sözel bölümünden girdi.

‘HAYATIMDA DENİZ YÜZÜ GÖRMEDİM’

Tarlada harman yaparken ÖSS birincisi olduğunu öğrendi. Birinci olduğuna ilişkin haberi öğrendiği anın fotoğrafları da Hürriyet’te 27 Temmuz 2000 tarihinde yayımlandı. Oruç Baba İnan’ın ÖSS’deki başarısına dair gelişmeler Hürriyet’te 1 ay sonra “Şampiyonların tercihi Boğaziçi Üniversitesi” oldu şeklinde yer aldı. İnan, kazandıktan sonra duygularını açıklarken, “Kimi tatil, kimi otomobil, kimi parayla ödüllendiriliyor. Ben ise hayatımda deniz yüzü görmedim. Tatilim çalışarak geçiyor” demişti.

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DERECEYLE MEZUN OLDU

Üniversiteyi kazandıktan sonra Konya Valisi, Oruç Baba İnan’a bilgisayar hediye etti. Bilgisayarla ilk kez o zaman tanışan İnan, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’ne kaydolduktan sonra İstanbul’a gitti. İnan, “Sınavdan sonra, hayatım tam anlamıyla değişti. İstanbul tamamıyla farklı bir çevre, farklı bir hayat tarzı. Hiçbir şeyiyle memleketime benzemiyor. İstanbul’a ilk geldiğimde beni çok boğmuştu. ‘Bekle beni İstanbul’ yazısını çok söylerdim, İstanbul beni bekliyor muydu beklemiyor muydu bilmiyorum ama ben ona kendimi hazırlamıştım” sözleriyle üniversitedeki ilk dönemlerini anlattı. İnan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nü dereceyle tamamladı.

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ÜST DÜZEY GÖREVLER

- ÜNİVERSİTE eğitiminin ardından Yıldız Holding’de pazarlama biriminin ardından üst düzey görevler üstlendi. Özel sektör kariyerinde Konya Şeker Torku’nun Genel Müdürlüğü ve Turkcell Tüketici Teknolojileri Direktörlüğü görevlerinde başarılar elde eden İnan, kamuda da Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevinde deneyim kazandı. İnan, 2020 yılından bu yana Kastamonu Entegre A.Ş.’de CEO Yardımcısı olarak görevini yürütürken, son kararname ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı görevine atandı.