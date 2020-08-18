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DHA
Haber Giriş: 18.08.2020 - 22:32,Son Güncelleme:

Tarlada üzerinde yanık izleri bulunan erkek cesedi bulundu

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Tarlada üzerinde yanık izleri bulunan erkek cesedi bulundu
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Konya'nın Altınekin ilçesinde, boş tarlada, üzerinde yanık izleri bulunan kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Ayışığı Mahallesi Çiftağa mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre boş tarla içerisinde erkek cesedinin olduğunu fark edenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan, 30- 35 yaşlarında olduğu tahmin edilen cesedin vücudunda yanıkların olduğunu belirledi. Üzerinde şort ve gömlek bulunan ceset, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Yanıkların güneşten mi kaynaklandığı yoksa yanıcı bir madde sonucu mu olduğu ve kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.

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