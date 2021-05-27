Tarlada kuraklık tespiti

Seçim bölgelerindeki sorunu gören milletvekilleri, soluğu Tarım ve Orman Bakanlığı’nda aldı. Tarlada kuraklık ve hasar çalışmaları başlatılırken, üreticileri gelecek yıl için tohum ve gübre yardımı verilmesi planlanıyor. Bu yerlerin afet bölgesi ilan edilmesi isteniyor.

YÜZDE 80 ZARAR

Edinilen bilgiye göre, kuraklık ve ürün alamama nedeniyle AK Parti milletvekillerinin son dönemde en çok ziyaret ettiği yer, Tarım ve Orman Bakanlığı oldu. Üreticilerin kuraklık nedeniyle yaşadıklarının bakanlığa iletildiği öğrenildi. Bu bölgelerdeki çiftçilerin Tarım Kredi ve Ziraat Bankası borçlarının ertelenmesinin yeterli olmayacağı belirtiliyor. Milletvekilleri, bir çok üründen beklenen verim alınmadığını, bazı ürünlerin tarlada kalacağını, arazilere biçerdöver sokulamadığını anlattılar. Özellikle, buğday arpa, nohut gibi bakliyatların üretiminde yüzde 80’e varan zarar meydana geldiği öne sürüldü. Kuraklıktan zarar gören çiftçilerin desteklenmesi için bakanlık nezdinde girişimde bulundu. Bakanlıkta yapılan toplantılarda, öneriler arasında, ürünü tarlada kalan çiftçilere, tarımsal destek ödemesi yapılması, önümüzdeki yıl ücretsiz tohum ve gübre verilmesi bulunuyor.

DESTEK ÖDEMELERİ

Milletvekillerinin toplantıda, “Tarımsal destekler kapsamında tohum, gübre ve mazot desteği veriliyor ama bu ne kadar ürünün hasat edildiğine göre veriliyor. Ama bu yıl hasat yok. Ürün tarlada kaldı. Bu durumda destek ödemeleri yine de yapılmalıdır. Yoksa çiftçi bu zararın altından kalkamaz” dedikleri öğrenildi. Çok sayıda meslek örgütü de kuraklığın yaşandığı yerlerde afet bölgesi ilan edilmesini istiyor. AK Parti kurmayları, önemli gündem maddelerinden biri olan bu konuda çalışmalar yapıldığı dile getirdiler. Parti kurmayları, “Bakanlığın uzmanları, şu anda arazide çalışma yapıyor. Zararın boyutuna bakıyor. Ona göre adım atılacak. Bu konuda bir hazırlık var. Büyük ihtimalle, tohum ve gübre giderinin bir kısmı karşılanabilir. Tarlada kalan ürünün miktarı üzerinden bir zarar hesabı yapılır. Ona göre ekilen tohum ve gübre karşılanabilir” diye konuştu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara