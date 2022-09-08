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Tarkan konseri öncesi şok! Dev platform çöktü

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#Tarkan#Konser#Sahne
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 00:23

İzmir'in 9 Eylül Kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarkan'ın konser vereceği alanda dev platform çöktü. İlk belirlemelere göre platform yakınında bulunan 1 kişi yaralandı.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulans ile Alsancak Devlet Hastanesi kaldırıldı. Platform altında başka yaralı olup olmadığı konusunda ekipler çalışma başlattı.

Tarkan konseri öncesi şok Dev platform çöktü

Haberi alan Tarkan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

İzmir’e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun.

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#Tarkan#Konser#Sahne

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