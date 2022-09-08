Tarkan konseri öncesi şok! Dev platform çöktü

Haberin Devamı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulans ile Alsancak Devlet Hastanesi kaldırıldı. Platform altında başka yaralı olup olmadığı konusunda ekipler çalışma başlattı.

Haberi alan Tarkan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

İzmir’e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun.