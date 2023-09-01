Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'şap hastalığı' açıklaması

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

(Şap hastalığı) 31/08/2023 tarihi itibariyle yaklaşık 30 milyon doz aşı üretimi gerçekleştirilmiş, yaklaşık 14 milyon büyükbaş, 2 milyon küçükbaş hayvan aşılanmıştır.