Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 81 ile 'kurban kesimi' genelgesi

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı imzasıyla, 'İçme Suyu Kaynaklarının Korunması Amacıyla Kurban Bayramı Süresince Alınacak Tedbirler Hakkında' genelge yayımlandı. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile gönderilen genelgede; kurban satış ve kesim alanlarının, içme ve kullanma suyu temin edilen su havzalarının dışında kalacak şekilde belirlenerek, içme suyu kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik olarak kirlenmesinin önüne geçilmesi gerektiği vurgulandı. Kırsal yerleşim yerlerinde yer altı suyu ile kaynak suyu beslenim ve boşalım alanları içerisinde hayvan kesim faaliyetlerine müsaade edilmemesi, hayvan kesimi yapılacak yerlerde katı atıkların (iç organlar, dışkı, deri parçaları vb.) dere yataklarına, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına ulaşmasını engelleyecek tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.



Ayrıca kötü kokuların oluşmasının, haşerat çoğalmasının ve altyapı tıkanıklığından kaynaklı su baskınlarının önüne geçilmesi istendi. Atıkların sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu polietilen torbalara konularak ilgili belediye tarafından varsa düzenli depolama sahalarında yoksa da gerekli dezenfeksiyon işlemleri yapılarak bertaraf edilmesi gerektiği belirtildi. Sıvı atıkların (kan, idrar) ise katı atıklardan ayrı toplanarak mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmesi gerektiği vurgulandı.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise bayramda dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekildi. Açıklamada, kurbanlık hayvanların belirlenen kesim yerlerinde kesilmesi gerektiği, atıklar derin çukurlar açılarak gömülmesi gerektiği belirtildi. Derinin yüzülmesi sırasında derinin dış kısmı ile etin temasının önlenmesi gerektiği belirtildi. Taze etlerin gıda ile temas amacıyla üretilmiş uygun malzemelerde taşınması gerektiği kaydedilerek, "Bu amaç için üretilmemiş çöp poşeti-kovası gibi gıda ile temasa uygun olmayan malzemelerle taşınması halinde bu malzemelerden istenmeyen maddelerin gıdaya geçişi söz konusu olabilmektedir. Taze etler buzdolabında bir hafta bozulmadan tazeliğini muhafaza eder. Uygun büyüklüklerde ambalajlanıp buzlukta bir ay, şoklandıktan sonra eksi 18 santigrat derecede 6 ay saklanabilir. Etlerin diğer bir saklama şekli de kavurma yapmaktır. Kavurma yapılan etler uygun şartlarda 1 yıl saklanabilir" denildi.