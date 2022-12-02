Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Lübliyana Büyükelçiliği'nde Sloven vatandaşlarla buluştu

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin Slovenya temasları sürüyor. Bakan Kirişci, başkent Lübliyana'da Büyükelçilikte Slovenyalı vatandaşlarla bir araya geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kirişçi, "Eğitimini ülkemizde görmüş Sloven kardeşlerimizle Lübliyana Büyükelçiliğimizde bir araya geldik. Türkiye ile Slovenya arasında gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz. Lübliyana Büyükelçimiz Sn. Aylin Taşhan’a misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.