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Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye ile diyalog mesajı

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#Çavuşoğlu#Dışişleri#Suriye
Bakan Çavuşoğlundan Suriye ile diyalog mesajı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 17:28

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 8. Akdeniz Diyaloğu Forumu'nun, "Özel Diyalog" oturumunda İsrail ile ilişkilerden, Ukrayna savaşına ve Suriye ile görüşmelere kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti ve yapıcı diyaloğun önemine dikkat çekti.

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Bakan Çavuşoğlu açıklamasında İsrail ile ilişkilerin normalleşmesine değindi ve İsrail'in Türkiye'nin Filistin konusundaki tutumunun değişmeyeceğinin farkında olduğunu belirtti.

UKRAYNA SAVAŞI İÇİN VERİLEN ÇABA DEVAM EDECEK

Çavuşoğlu daha sonra Rusya Ukrayna savaşı için verilen çabanın devam edeceğini vurguladı ve ilkbaharda barış müzakereleri konusunda daha net bir tablonun görülebileceğini söyledi.

SURİYE İLE YAPICI DİYALOG VURGUSU

Çavuşoğlu ayrıcaSuriye rejimiyle yapılacak görüşmeler için "Yapıcı diyalog Suriyeli mültecilerin geri dönmesi için önemli" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti.

ABD VE RUSYA SÖZLERİNİ TUTMADI

Çavuşoğlu, ayrıca Suriye'nin kuzeyini terörden temizleme konusunda ABD ve Rusya'nın verilen sözleri tutmadığına dikkat çekti.

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#Çavuşoğlu#Dışişleri#Suriye

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