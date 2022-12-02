Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye ile diyalog mesajı

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Bakan Çavuşoğlu açıklamasında İsrail ile ilişkilerin normalleşmesine değindi ve İsrail'in Türkiye'nin Filistin konusundaki tutumunun değişmeyeceğinin farkında olduğunu belirtti.



UKRAYNA SAVAŞI İÇİN VERİLEN ÇABA DEVAM EDECEK



Çavuşoğlu daha sonra Rusya Ukrayna savaşı için verilen çabanın devam edeceğini vurguladı ve ilkbaharda barış müzakereleri konusunda daha net bir tablonun görülebileceğini söyledi.



SURİYE İLE YAPICI DİYALOG VURGUSU



Çavuşoğlu ayrıcaSuriye rejimiyle yapılacak görüşmeler için "Yapıcı diyalog Suriyeli mültecilerin geri dönmesi için önemli" ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu, Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti.



ABD VE RUSYA SÖZLERİNİ TUTMADI



Çavuşoğlu, ayrıca Suriye'nin kuzeyini terörden temizleme konusunda ABD ve Rusya'nın verilen sözleri tutmadığına dikkat çekti.

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