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İlk kez bir İHA'dan atıldı... Bayraktar Akıncı’dan Tolun ile başarılı atış

Güncelleme Tarihi:

#Savunma Sanayii Başkanlığı#Bayraktar AKINCI#Baykar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 18:18

Milli TİHA Bayraktar AKINCI, milli olarak geliştirilen ve ilk kez bir İHA’dan atılan TOLUN Minyatür Bomba ile gerçekleştirdiği test atışında hedefini tam isabetle vurdu. Atışa ilişkin görüntüler Baykar'ın sosyal medya hesabından yayınlandı.

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Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu sürüyor.

TAM İSABETLE VURDU

Bu kapsamda ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN Minyatür Bomba ile 2 Aralık 2022 Cuma günü gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı. Tekirdağ, Çorlu Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden gövde altında taşıdığı 4 adet Minyatür Bomba ile havalanan Bayraktar AKINCI; Konya, Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Merkezi’ne atış testi icra etmek üzere yol aldı. Burada Bayraktar AKINCI’nın ateşlediği yerli ve milli mühimmat TOLUN Minyatür Bomba, GPS/INS güdümü ile hedefi tam isabetle vurdu.

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İLK KEZ BİR İHA’DAN ATILDI

Bayraktar AKINCI TİHA’dan başarıyla ateşlenen TOLUN Minyatür Bomba, GPS/INS güdümü sayesinde 26.000 feet irtifadan, 30 kilometredeki hedefini tam isabetle vurarak ilk defa bir insansız hava aracı platformunda test edildi.

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2022’DE 1 MİLYAR DOLARI GEÇEN REKOR İHRACAT

Baykar, yaklaşık 20 yıl önce insansız hava araçları geliştirmeye başladığı ilk andan bugüne kadar toplam gelirinin yüzde 75’ini ihracattan elde etti. 2021 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat lideri olduğu açıklanan Baykar, 2022 yılında ise 18 farklı ülkeye 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi. Baykar’ın 2022’de imzaladığı sözleşmelerin yüzde 98’ini ihracat anlaşmaları oluşturdu. 2022 yılı itibariyle Bayraktar TB2 SİHA’lar için 25 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 5 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı.

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#Savunma Sanayii Başkanlığı#Bayraktar AKINCI#Baykar

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