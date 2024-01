Tarım Bakanı Yumaklı: Yapay ete izin vermeyiz

Haberin Devamı

Bakan Yumaklı ‘Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu’ toplantısında yapay et tartışmalarına açıklık getirdi. Zaman zaman ‘Tarım Bakanlığı yapay ete izin verdi’ iddialarının ortaya atıldığını belirten Yumaklı, “Yapay et bakanlığımızın hiçbir zaman gündeminde olmamıştır, olmayacaktır. Yapay et üretimine izin verilmesi söz konusu değil. Bu konuda herhangi mevzuat çalışması yoktur, olmayacaktır. Ülkemiz hayvancılığını geliştirmek için çalışıyoruz. Benzer şekilde ‘bakanlığın gıdalarda böcek ununa izin verdiği’ iddiası var. Böyle bir izin söz konusu değildir. Vatandaşlarımız müsterih olsun” dedi.

HER ŞEY GÜVENLİ GIDA İÇİN

Sağlıklı ve güvenli gıda için çalıştıklarını belirten Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm gayretimiz, halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya kesintisiz ulaşmasını sağlamak. Bunun için gıda mevzuatı hazırlıyor ve 720 bin işletmede denetimini yapıyoruz. Tüketici taleplerini titizlikle inceliyor ve değerlendirmeye alıyoruz. Son birkaç ayda tarım alanında devrim niteliğinde değişiklikler yaptık. Peynir helvası, saray helvası, çekme helva, tahin helvası gibi yöresel ürünlerde renklendiricileri yasakladık. Baklava, kaymak gibi ürünlerde katkı maddelerinin kullanımını yasakladık. Nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu, nar aromalı sos gibi ürünlerin yurtiçi piyasaya arzını yasakladık.”

ŞEKERE VE TUZA SINIR GETİRDİK

“Pastırma yüzey kaplamasında renklendiricileri yasakladık. Dondurmanın yenilebilir buzlu ürünlerle karıştırılmaması için ürün adının temel görüş alanında yazılmasını zorunlu hale getirdik. Tüketici sağlığını korumak için ekmek, salça, ayran, peynir, pastırma gibi ürünlerde tuz oranını düşürdük. Meyvesuyunda ilave şeker kullanımını yasakladık.” m ANKARA