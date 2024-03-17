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Tarihi Yarımada’nın çehresi değişti

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#Mehmet Özhaseki#Fatih Belediyesi#Millet Parkı
Tarihi Yarımada’nın çehresi değişti
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2024 07:00

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Fatih Belediyesi’nin tarihi surların yanına yaptığı Millet Parkı’nı hizmete açtı. Tarihi Yarımada için geliştirilen Yeşil Vizyon projesi, tescilli eserleri korumayı da amaçlıyor.

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Fatih’in, aralarında kara surları çevresinin ıslah edilmesiyle ortaya çıkan Millet Bahçesi’nin de olduğu Yeşil Vizyon projeleri görücüye çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, “İstanbul’daki tarihi tescilli eserlerimizin yarısı Fatih’te. Hükümet olarak önem verdiğimiz en büyük projelerden biri depreme hazırlık. Yerinde evini yapmak isteyen, yenilemek isteyen, imar planına uygun şekilde sağlamlaştırmak isteyen herkese destek sağlıyoruz” dedi.

SUR DİBİNDE 70 BİN METREKARE YEŞİL ALAN

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da, “Tarihi surların çevresindeki karmaşayı, kötü yapılaşmayı, kötü görüntüyü ortadan kaldırmak, bunun yerine bölgeyi, sosyal, kültürel, ekonomik anlamda değer üreten bir mekân haline dönüştürmek en büyük hayallerimden biriydi. Kara surlarının dibindeki 70 bin metrekarelik alanı yeşil alana çevirdik. Yedikule ve Ayvansaray bahçelerinin dahil edilmesiyle Suriçi’nde yüzde 41 oranında yeşil alan artışı gerçekleştirdik. Göreve geldiğimizde 875 bin metrekare olan yeşil alan miktarı 1.2 milyon metrekareye çıktı” diye konuştu.

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Tarihi Yarımada’nın çehresi değişti

 

 

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#Mehmet Özhaseki#Fatih Belediyesi#Millet Parkı

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