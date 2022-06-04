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Tarihi yalıdaki düğüne yıkım engeli

#Saime Sultan Yalısı#DÜĞÜN#Yıkım
Tarihi yalıdaki düğüne yıkım engeli

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Saime Sultan Yalısı’nda, işletmecisinin deniz kıyısındaki hazine arazisi üzerine koyduğu öne sürülen platformlar nedeniyle belediye ekiplerince yıkım gerçekleşti. Aynı gün düğün yapacak olan vatandaşlar iş makineleriyle karşılaşınca düğünü iptal ettikleri belirtildi.

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Bayraklı ilçesinde, 142 yıllık geçmişiyle tarihi bir yapı olan Saime Sultan Yalısı’nda, belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre işletmenin 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na muhalefet ettiği, sahil kısmında bulunan platformun devlet arazisi üzerine kaçak olarak inşa edildiği öne sürülerek yıkım gerçekleşti. Aynı gün yalıda düğün yapacakları öğrenilen vatandaşlar düğün yapılan alanda iş makineleriyle karşılaştı. Yıkım nedeniyle düğün iptal olurken, polis oluşabilecek bir gerginlik nedeniyle çok sayıda ekip sevk etti. Öte yandan yıkım sırasında vatandaşların yıkımı cep telefonlarıyla görüntülerken, yıkıma tepki gösterdiler. Polis ekipleri eşliğinde yıkım tamamlandı

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#Saime Sultan Yalısı#DÜĞÜN#Yıkım

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