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Tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde 8 yıl sonra ilk paskalya ayini

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#DİYARBAKIR#Kilise#İbadet
Tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesinde 8 yıl sonra ilk paskalya ayini
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 15:19

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde restorasyon sonrası tekrar ibadete açılan tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde, 8 yıl aradan sonra ilk kez paskalya ayini düzenlendi.

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Ermeni cemaatinin 'Orta Doğu'daki en büyük kilisesi' olarak bilinen 645 yıllık Surp Giragos Ermeni Kilisesi, 2015'teki hendek-barikat olayları sırasında PKK'lı teröristlerce tahrip edildi. Tahripten sonra Sur ilçesindeki tarihi kilise, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca sağlanan kaynak ile Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolünde restore edildi. İbadete geçen yıl açılan kilisede, 8 yıl aradan sonra ilk kez paskalya ayini düzenlendi. Türkiye Ermenileri Patrikliği'nce görevlendirilen Kıdemli Peder Kevork Çınaryan, ayini yönetti.

Tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesinde 8 yıl sonra ilk paskalya ayini

'ESKİ AMBİYANSI YAKALADIK'

Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Başkan Yardımcısı Ohannes Gafur Ohanyan, "Bütün dinlerde oruç dönemleri olur, daha sonra bayram olur. Biz de 50 günlük oruç döneminden sonra paskalya bayramımızı burada kutlamaya çalışıyoruz. Paskalya bayramı nedeniyle İstanbul'daki patrikhanemizden din adamları görevlendirildi. İstanbul ve yurt dışından da insanlar geldiler. Bunlar sadece Ermeniler değildir. Kürtler, Türkler, tüm inanç grupları burada bizimle beraber. 2015'te malumunuz Sur'daki çatışmalı süreçte burası kapalıydı. Diyarbakır'daki dostlarımız da açılınca bizleri yalnız bırakmadı. 2015'ten sonra her ne kadar kesintiye uğradıysa da bugün yeniden o eski ambiyansı yakaladık. Onun için mutluyuz" dedi.

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Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu ut ve ses sanatçısı Udi Yervant Bostancı ise vaftiz edildiği kilisede yıllar sonra paskalya kutladığını belirterek, mutlu olduğunu söyledi.

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#DİYARBAKIR#Kilise#İbadet

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