Ve koronayı bitirecek aşılama başladı... Tarihi anın tanığıydık

13 Ocak akşamı gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısında Çin’den gelen ve 14 günlük inceleme süresi dolan CoronaVac aşısına acil kullanım onayı çıkmasını takiben, çekim başvurumuz üzerine Başakşehir’de bulunan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne yönlendiriliyoruz. Ülkemizde son yıllarda hizmete giren sağlık alanındaki gurur abidelerinden birisi olan şehir hastanesinde, aşılama işlemleri için F Blok’a gitmemiz gerekiyor.

HEYECANLI BEKLEYİŞ

Dün sabah gün tam olarak ağarmamışken vardığımız F Blok 2. kat polikliniklerinde, aşıların bölüme sevkıyatı için heyecanlı bir bekleyiş var. 09.30 sıralarında, soğuk zincire uygun şekilde hastanenin eczane deposunda bekletilen ve barkod işlemleri tamamlanan aşılar ufak bir araç üzerinde mavi soğutucu kutuların içerisinde servisin girişine varıyor. Son hazırlıkların tamamlanmasıyla aşı olacak sağlık personelleri ve biz basın mensupları içeriye kabul ediliyoruz.

VE AŞILAMA BAŞLIYOR

Hayatımızı neredeyse 1 yıldır her anlamda etkileyen korona salgını, bu süreçte yaşananlar ve kayıplarımızı düşününce bu tarihi ana tanıklık etmek çok özel bir duygu. 10.00 sıralarında 7 poliklinik odasında aşılama işlemlerine başlanıyor. Talimatların çok önceden geldiği ve hazırlıkların tamamlandığı bölümde son olarak çarşamba akşamı itibarıyla uygulamalar güncellenmiş. Sisteme kayıtlı tüm sağlık personeli dilediği zaman gelip aşısını olabiliyor. Çekim yaptığımız dakikalarda doktor, hemşire, temizlik görevlisi gibi birçok sağlık çalışanının aşılaması tamamlanıyor. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Mücahit Kapçı, “Yönergede tüm sağlıkçıların 5 gün içinde aşılanması planlanıyordu ama biz hedefimizi 2 gün olarak koyduk. Çünkü diğer aşı polikliniği olmayan hastanelerdeki sağlık çalışanları da hastanelerimize geleceğinden, onlara da vakit ayırmak için hedefimizi 2 gün olarak belirledik” diyor.

KAREKODLAR OKUTULDU



Sağlık Bakanlığı’nın öncelik listesinde yer alan aşılama programına dahil olan sağlık çalışanları, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden ya da ‘Alo 182’den randevu alıp kendileri için verilen karekodları okutarak aşı oldu. Olası bir yan etki görülmesine karşın aşı yaptıran sağlıkçılar 15 dakika gözlem altına alındı.

Aşılar, 2-8 derece arasında özel dolaplarda saklanırken, TC kimlik numarasıyla kişiye özel barkodlarla uygulanıyor. Aşıların takibi ve kayıtları, Sağlık Bakanlığı’nın AŞILA sistemiyle an be an izlenebiliyor.

‘AŞI OLDUK’ SELFIE’Sİ



Adana Şehir Hastanesi’nde aşı olan sağlıkçılar, bu özel günü selfie çekerek ölümsüzleştirdi.

SABAH 8’DEN GECE 12’YE...

Aşılamanın en kısa sürede bitirilebilmesi için yurt genelindeki sağlık merkezlerinde hummalı bir çalışma başlatıldı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, COVID-19 aşısını birkaç gün içinde tüm sağlık çalışanlarına uygulamayı hedeflediklerini belirterek, “Bunun için sabah 08.00’den gece 24.00’e kadar çalışma yapılacak. Aşılama hafta sonları da devam edecek, en kısa zamanda bitirilecek. Daha önce de konuşulduğu gibi bugün (dün) aşılanan kişinin 28’inci gün tekrar aşılanması sağlanacak. İkinci dozu, ilk aşıyı yaptırdıkları hastanede olacaklar” dedi.



İstanbul Kartal’daki Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde sağlıkçılar, aşı olmak için kuyruğa girdi.

İLK GÜN 286 BİN KİŞİ AŞILANDI

Sağlık Bakanlığı, aşı olan kişi sayısının takibi için ‘COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’ oluşturdu. Platformdan toplam aşılanan kişi sayısı canlı olarak takip edilebiliyor. Platforma göre aşılamanın ilk günü 286.402 sağlık çalışanı aşı oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter mesajıyla siyasi parti liderleriyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ı aşı olmaya çağırdı.

HAYIRLI OLSUN TÜRKİYEM

81 ile dağıtımı yapılan aşılar dün tüm yurtta sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Randevu sırasıyla aşı odasına gelen sağlıkçılara görevli hemşire tarafından sorular yöneltildi ve aşı formu dolduruldu. Aşılarını olan sağlık çalışanları, aşının tüm millete hayırlı olması temennisinde bulundu. İki doz şeklinde uygulanacak aşılamanın ikinci dozu 28 gün sonra vurulacak.