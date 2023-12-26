Tarihe geçtiler... Bellatrix NASA’da yarışacak

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NASA tarafından organize edilen Human Exploration Rover Challenge 2024, yani ‘İnsanlı Keşif Aracı Yarışması’nın bu yıl 30’uncusu düzenleniyor. Yarışma kapsamında NASA, her yıl açıkladığı standartlar çerçevesinde lise ve üniversite öğrencilerinin insan gücüyle çalışan bir aracı tasarlayıp üretmesini bekliyor. Yarışmada aracı kullanacak biri kadın biri erkek olmak üzere iki pilotun, belirlenmiş parkurda 10 engeli aşarak verilen 5 görevi tamamlamaları isteniyor. Yarışma bu yıl 18-20 Nisan tarihlerinde NASA ev sahipliğinde ABD’de Marshall Space Flight Center’da düzenlenecek. Yarışmaya ABD, Almanya, Brezilya, Hindistan gibi ülkelerden 42’si üniversite 30’u lise olmak üzere 72 öğrenci takımı katılacak. 30 yıldır düzenlenen yarışmada bu yıl Türkiye’den de bir takım yer alacak. İTÜ Bellatrix Uzay Takımı bugünlerde ABD’den iyi bir derece ile dönmek için yoğun bir çalışma içinde.

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(soldan sağa) Doç. Dr. Sema Alaçam - Sadig Safarov - Muhammed Şükrü Açıkbaş

Takımın kaptanları olan İTÜ Makine Mühendisliği bölümü 3’üncü sınıf öğrencileri Azerbaycanlı Sadig Safarov ve Muhammed Şükrü Açıkbaş, başvuru yaparken ilginç anlar yaşadıklarını belirterek süreci şöyle anlattı:

‘TÜRKİYE’NİN ADINI YAZDIRDIK’

“NASA’nın uluslararası öğrencilere açık olan tek yarışması bu. Ancak 30 yıldır Türkiye’den hiç katılım olmadığı için kayıt ekranında Türkiye’nin adı dahi yoktu. Kayıt ekranına Türkiye’nin adını biz yazdırdık. Yarışmaya kabul edilmemizdeki en önemli etkenlerden biri eğitim alanında yapacağımız çalışmalar oldu. Deprem bölgesindeki çocuklara uzay eğitimi vereceğiz. NASA’nın istediği insanlı uzay aracının üç boyutlu tasarımları da hazır. Bu ay sonunda aracın imalatına geçeceğiz, şubat ayının sonunda da aracı bitirmeyi düşünüyoruz. İki pilotun pedal çevirerek 8 millik yani yaklaşık 13 kilometrelik bir mesafeyi tamamlamaları gerekiyor. Ayrıca her engeli 8 dakikada bitirmeleri şart.”

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‘GURUR VERİCİ’

Takımın akademik danışmanı Doç. Dr. Sema Alaçam, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü, üniversitemizin 250’nci ve yarışmanın 30’uncu yılında yarışmaya kabul edildik. Bu bizim için gurur verici. Bellatrix dünyamıza 250 ışık yılı uzaklıkta bir yıldız ve dediğim gibi bu yıl İTÜ’nün de kuruluşunun 250’nci yılı. İşte bu yüzden takımımızın adı Bellatrix” dedi.

‘HEDEFLERİMİZDEN BİRİ EKOSİSTEM OLUŞTURMAK’

Yarışmadan sonra NASA’da görev yapan profesörlerle tanışma ve onlarla çalışma fırsatlarının olacağını söyleyen takım kaptanları, “Uçak ve uzay bilimleri, kimya ve metalurji, elektrik-elektronik ile gemi inşaatı ve deniz bilimleri fakültesi öğrencilerinden oluşan 20 kişilik yeni kurulan bir takımız. Hedeflerimizden biri Türkiye’de kapsamlı bir uzay ekosistemi oluşturabilmek. Yani işin uzay teknolojileri tarafını çalışırken aynı zamanda sosyal boyutunu da ele almak. Eğitimler yapmak ve uzay zirveleri düzenlemek istiyoruz” dedi.