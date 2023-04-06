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Tarifsiz acının üzerinden 2 ay geçti

Güncelleme Tarihi:

#DEPREM#Enkaz#Süleyman Soylu
Tarifsiz acının üzerinden 2 ay geçti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 07:00

Türkiye deprem felaketleriyle derinden sarsılalı tam 2 ay oldu. 6 Şubat’ta 9 saat arayla meydana gelen ve milyonlarca kişiyi etkileyen 2 büyük depremin enkazları kaldırılıyor, yaraları sarılıyor...

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6 Şubat’ta saatler 04.17’yi gösterdiğinde büyük bir gürültüyle çöktü gökkubbe 11 ilde yaşayanların üzerine... Yıkım çok büyüktü, acı daha da büyük. Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin boyutları anlaşılmaya çalışılırken, 9 saat sonra bir büyük depremle daha sarsıldı bölge. Bu kez merkez üssü Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesiydi. 7.6’lık deprem ilkinde ayakta kalan ama ağır hasar alan binaları da yıktı. Sadece çifte felaketin etkilediği 11 il değil tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu. 81 milyon hemen tek yürek oldu, depremzedelerin elinden tutmak için herkes elinden geleni yaptı. Tam 2 aydır da yapıyor, yapmaya çalışıyor.

CAN KAYBI 50.399 OLDU

Yıkımın büyük olduğu birkaç ilde hâlâ enkazlar tam olarak kaldırılamasa, yaşam tam olarak normale dönemese de yaralar sarılmaya çalışılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk’ün sorularını cevaplarken depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 399 olduğunu açıkladı ve şu bilgileri verdi: “Bin 120 kimliksiz var. Bunların birbiriyle eşleşecek olanlar var eşleşmeyecekler var. Adli tıp çalışıyor. Vefat az açıklanıyor sözleri spekülasyon, kimliklendirme sürüyor, sayı güncellenebilir. Ölü sayısı şöyle tespit ediliyor. Savcılıklar, Sağlık Bakanlığı ve özelliklerde kırsalda muhtar ve jandarmanın idari tespiti sonucunda yapılıyor. Suriyeli kardeşlerimizi Göç Genel Müdürlüğü tespit ediyor. Burada tüm kurumlar işbirliği içerisinde çalışıyor.”

 

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#DEPREM#Enkaz#Süleyman Soylu

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