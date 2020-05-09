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Hasan YILDIRIM İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 09.05.2020 - 15:36,Son Güncelleme:

Tarabya sahilde üzücü görüntü

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Tarabya sahilde üzücü görüntü
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İstanbul Tarabya Sahili'ne ölü yunus vurdu. Uzun süre sahilde sürüklenen ölü yunus, daha sonra gözden kayboldu.

Tarabya Sahilinde denizde ters dönmüş yunus görenler durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve İBB 153 ekipleri yunusu denizden çıkarmak için İÇTAŞ deniz temizleme ekiplerine haber verdi. Bu arada sürüklenmeye devam eden yunus gözden kayboldu. O anlarda denizde yüzen yunuslar ise kameralara yansıdı.

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