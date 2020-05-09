Tarabya sahilde üzücü görüntü

Tarabya Sahilinde denizde ters dönmüş yunus görenler durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve İBB 153 ekipleri yunusu denizden çıkarmak için İÇTAŞ deniz temizleme ekiplerine haber verdi. Bu arada sürüklenmeye devam eden yunus gözden kayboldu. O anlarda denizde yüzen yunuslar ise kameralara yansıdı.