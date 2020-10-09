Tanker ile çarpışan otomobilin sürücü berber öldü

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Alaşehir- Salihli kara yolu Kabazlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alaşehir’den Salihli yönüne giden Adem Şimşek yönetimindeki 45 SC 7288 plakalı otomobil, tarla yolundan ana yola çıkan Ferhat Yalabaç yönetimindeki 35 HRS 01 plakalı tankere çarptı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Şimşek, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Şimşek, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tanker sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.



Yaşamını yitiren Şimşek’in berber olduğu ve Salihli’nin kırsal Beylikli Mahallesi’nde oturduğu öğrenildi. Jandarma, tanker şoförü Yalabaç’ı gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.