Tanju Özcan'dan CNN Türk'te önemli açıklamalar: Kılıçdaroğlu kendini aday olarak dayattırdı

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CNN TÜRK'te moderatörlüğünü Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın yaptığı Gece Görüşü programında Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin ve Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını yanıtladı. İşte Tanju Özcan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



YÜRÜYÜŞ NASIL GİDİYOR?



Elbette zorlanıyoruz. Çok sıcak havada yürüyoruz. Asfalt üzerinde yürüdüğümüz için 10 derece daha fazla sıcaklık hissediyoruz. Ayakta sorunlarımız oluyor tabi. Günde ortalama 25 km yürüyoruz. Bolu'dan ayrılalı 100 km oldu. Belli saatlerde molalarımız var. Biraz yavaşlamamız gerekiyor ya da Ankara'daki programı öne çekeceğiz.



"KILIÇDAROĞLU'NUN 'SİZİ MAHCUP ETTİM' DEMESİNİ BEKLİYORDUM



Sayın Kılıçdaroğlu ile kişisel bir sorunum yok. Seçim kaybettik. Kendisini aday olarak dayattırdı. CHP'lilere, ilçe başkanlarına, milletvekillerine sormadı. Masanın diğer adaylarına yardımcılık vererek kendisini aday göstertti. Kaybetmesi zor seçimi kaybetti. Hala bunun bir başarısızlık olduğunun farkında değil. Seçimden sonra biraz bekledim. Acaba başarısızlığının farkına varıp halktan özür dileyip görevden ayrılır mı diye. 'Sizi mahcup ettim' demesini bekliyordum. Ama tam tersi bir durum var. İki kişi yarışırsanız biriniz birinci biriniz ikinci olmuyor. Biriniz seçimi kaybediyorsunuz biriniz kazanıyor.



İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?



Yürüyüşe başlamadan önce Ekrem İmamoğlu ile konuştum. Sadece bu yürüyüşü yapacağımı söyledim. Sadece değişim temalı yürüyüş yapacaktım. Seçme ve seçilme hakkım elimden alındı. Neden suçlandığım bile belli değil. 'Geçmişteki konuşmaların' diyor. Hangi konuşma? Böyle şey olur mu?



"KILIÇDAROĞLU'NA 'SİZ ADAY OLMAYIN' DEDİM"



Milletvekili olduğu dönemden bu yana Kılıçdaroğlu ile ilgili 4 kez imza toplama girişiminin başında ben vardım. Aday olmasın diye de seçimden önce yapabildiğim her şeyi yaptım. Kılıçdaroğlu benle görüşmedi. Bunları yüzüne söyleyecektim. 1,5 yıl önce kendisine 'Siz aday olmayın' dedim. 'Yönetemeyeceğinizi düşünmüyorum ama seçimi yüzde 51 kazanıyor' dedim.



ÖZTRAK'IN 'ATEŞ OLSA CÜRMÜ KADAR YER YAKAR' SÖZLERİ



Faik Öztrak ve ailesi, Türkiye'nin asilzade ailesi. Sanki Atatürk Cumhuriyet'i bunlar için kurmuş. Öztrak, bu sözleri beni aşağılamak için söyledi. Ben bunu onun çapına verdim. Faik Bey sokağı bilmez. Ona dedim ki, 'Bolu'da 20'nin üzerinde anket yapıldı. Çoğu ankette en başarılı belediye başkanların arasında bulunuyorum.' O benim belediyeciliğimi ölçecek kadar belediyeciliğe sahip değil. Kılıçdaroğlu'nun bir sözü vardı. 'Bir kişi ısrarla koltuktan kalkmıyorsa, altını kirletmiştir'. Ben de soruyorum ona. Neden kalkmıyorsunuz koltuktan? AK Parti yeterince yıpranmışken sen bu seçimi nasıl kaybettin? Bizim adayımızı bile Recep Tayyip Erdoğan belirledi. 'Bay Kemal çık karşıma, Bay Kemal çık karşıma...'. Bir aday, yenebileceği aday karşısında ister.



"İMAMOĞLU'NUN TAVRINI NET OLARAK KOYMASI LAZIM"



Yürüyüşe başlamadan önce Ekrem İmamoğlu ile konuştum. Az önce de bir konuşmam oldu ama müsait değildi. Birazdan döner herhalde. Ben halkla siyaset yapan biriyim. Şuanda halk CHP'nin kurtarıcısı olarak Ekrem İmamoğlu'nu görüyor. Değişim Manifestosu'nu okudum ve hepsine katılıyorum. Karşılaştığım kişiler İmamoğlu'nun bu değişim talebini somutlaştırması gerektiğini söylüyor. Ben de bunu söyleyeceğim. 'Sayın İmamoğlu tavrınızı net olarak koymanız lazım. Çünkü her geçen zaman Kılıçdaroğlu'na yarıyor' diyeceğim. Sayın İmamoğlu'nun olması gerektiğini düşünüyorum ama desteklemem için kendisinin aday olması lazım. İmamoğlu'nun cesaretsiz olduğunu düşünmüyorum ama danışmanlarının 'Biraz daha bekleyelim' dediğini düşünüyorum.



"KILIÇDAROĞLU KURULTAYI ELİNDE SOPA GİBİ TUTUYOR"



Özgür Özel de değişiminden bahsetti. Sayın İmamoğlu da benzer şeyler söylüyor. Aralarında ittifak olup olmadığını bilmiyorum. Tunç Soyer de yerel seçimden sonra değişim olmalı diyor. İmamoğlu'nun danıştığı arkadaşlar, 'Biraz daha bekleyelim' diyorlar. Seçim takvimi başladı. Delege seçimi yapılıyor. Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken Parti Meclisi'ni toplayıp, kurultay tarihini açıklaması. Niye açıklamıyor? Kurultay sopa olarak elinde tutuyor. 'Seçim sonrasına bırakırım' diye belediye başkanlarını korkutuyor. Engin Özkoç gibi birini de başa getiriyor. Bu ne demek? 'Vur kır parçala bana kazandıracak delegeyi kur' demek.



"KILIÇAROĞLU PARTİYİ KÖKLERİNDEN UZAKLAŞTIRDI"



HDP ile çok yakın durma dolayısıyla terör örgütü ile yakın algısının oluşmasına Kılıçdaroğlu sebep oldu. KHK ve benzeri söylemleri ile FETÖ ile arasında iltisak varmış gibi bir izlenime neden oldu. En köklü değişimi Kılıçdaroğlu yaptı. Partiyi köklerinden uzaklaştırdı. Kılıçdaroğlu partinin programını bile okumamış. Bir araya gelmemesi gereken kimler varsa onlarla bir araya geliyor. Dolayısıyla parti suçu işleyen bizzahati kendisi. Değişim, Genel Başkan'dan ve onun kadrolarından başlamalı. CHP'de Kılıçdaroğlu tek adam. Yasama yürütme yargı kendisinin elinde. Türkiye'de iki tane tek adam var. Biri Türkiye'yi biri de CHP'yi yönetiyor.



İMAMOĞLU'NUN BÜYÜKELÇİLER İLE GÖRÜŞMESİ



Sayın İmamoğlu'nun ABD Büyükelçisi ile ve başka elçilerle bu kadar görüşmesinin yanlış anlaşıldığının kendisine ifade ettim. İmamoğlu dış güçler tarafından desteklenmiş olsaydı, Cumhurbaşkanı adayı o olurdu, diye düşünüyorum. Ama dış güçler Kılıçdaroğlu'na destek vermiş ki, Kılıçdaroğlu aday oldu.



"KILIÇDAROĞLU GİDERSE CHP BÜYÜR"



Akşener'le bayramda konuştuk. Sadece bayramlaştık. Siyaset konuşmadık. Kılıçdaroğlu giderse parti niye bölünüyor? Bunu anlamıyorum. İnönü değişmiş parti bölünmemiş de Kılıçdaroğlu giderse parti niye bölünüyor? Halkı korkutmak için söylüyor. Tam aksine Kılıçdaroğlu giderse, CHP büyür. Ben partiyi tartışılır hale getirmiyorum, tartışılması gerekeni tartıştırıyorum. Açıkça söylüyorum seçimi kaybettik, hezimete uğradık. O nedenle Kılıçdaroğlu değişmeli.



"KEMALİST OLDUĞUM İÇİN KILIÇDAROĞLU BENDEN PEK HAZ ETMİYOR"



Atatürkçüleri mobinng uygulayarak, gerekirse ihraç ederek partiden uzaklaştırdılar. Kılıçdaroğlu, 10 Aralıkçılarla, Sorosçularla, badem bıyıklılarla hareket ediyor. Bunlar Atatürk'le sorunu olan insanlar. Bizler mağlubiyeti sindiremeyen insanlarız. Ben Kemalist olduğum için Kılıçdaroğlu benden pek haz etmiyor. Ben milletvekilliklerine ön seçimle geldim. Beni bizim iyi parti ile oyumuzun yüzde 34 olduğu, AK Parti ile MHP'nin yüzde 60'larda olduğu yerde aday gösterdi. Bana kupon yer verse zaten istemezdim.



ADAY OLACAK MI?



Aday olup olmayacağımı düşünmedim. Benim A-B-C planlarım yok. Sadece A planım var. Kılıçdaroğlu'nun değişmesine bir parça katkı sağlarsam mutlu olurum. Bolu'da mecbur oldukları için aday gösterdiler. Siyaseti bırakabilirim, hiç aday olmayabilirim. Bağımsız aday da olabilirim. Bağımsız aday olma zorunluluğunu hissedersem aday olurum. Çıkarsam da kazanırım. Benim derdim kendi koltuğumu korumak değil. Zaten bu yaptıklarımla koltuğu elimin tersiyle itiyorum. Korkarak siyaset yapılmaz. Siyaset iddia işidir.



"KILIÇDAROĞLU İLE YEREL SEÇİME GİDERSEK İSTANBUL, ANKARA, ADANA, HATAY, MERSİN'İ KAYBEDERİZ"



Sen 13 senede 11 tane seçim kaybetmişsin ve hala 'Partiyi başarıya taşıyacağım' diyorsun. Kılıçdaroğlu önderliğinde yerel seçimlere gidersek İstanbul, Ankara, Adana, Hatay, Mersin kayıp. Birçok belediyeyi kaybederiz. Ve 4 yıl 2 ay boyunca o seçimlerin gelmesini bekleriz. Büyük bir felaketin eşiğindeyiz ama bir kan değişimi olursa mevcut belediyeleri kazanır ve üzerine belediyeler kazanırız.



"KILIÇDAROĞLU'NUN KARŞISINA KİMSE ÇIKMAZSA BEN ÇIKARIM"



Genel Merkez'in önünde toplanan kitleyle düşüncelerimi açıklayacağım. Ben de alacaklarını düşünmüyorum. Çünkü çok korkuyorlar. O gün bugüne kadar söylemediğim şeyleri de genel merkez önünde söyleyeceğim. Bence o konuşmadan sonra da bir çay demlesinler ve beni çay içmeye davet etsinler. Söyleyeceğim şeyler hoş olmayacak. Bana bunları söyletmesinler. Yürüyüşün ortasındayım. Kılıçdaroğlu, Kurultay tarihini açıklayıp aday olmayacağını açıklamalı. Kılıçdaroğlu aday olmamalı. Aday olursa da Kılıçdaroğlu'nun karşısına kimse çıkmazsa ve benim de engelimi kaldırırlarsa ben aday olurum. Genel başkanı delegeler seçiyor. Delegelerin nasıl belirlendiğini de herkes biliyor. Engin Özkoç da örgütün başına kondu. Kimse aday olmazsa, Ekrem İmamoğlu aday olmazsa ben aday olurum, kaybedersem de alır şapkamı giderim.



"CHP ÜYELERİ PARTİ AİDİYETİNİ YİTİRMİŞ"



Salt genel başkan değişimiyle olmaz. Kadroların değişmesi lazım. Parti tüzüğünün demokratik hale getirilmesi gerekiyor. CHP üyeleri pasif halde. Parti aidiyetini yitirmiş. CHP genel başkanını, milletvekillerini, belediye başkanlarını üyeler belirlerse görün bakın ne kadar aktif çalışıyor. 2008'de yapılmış. Eğitimle ilgili milli savunma ile ilgili sağlıkla ilgili programların yenilenmesi lazım. Yeni şeyler söylenmeli artık. Karşı mahalledeki seçmenden nasıl oy alacaksınız? Alanlara sormuyorsunuz ki. İmamoğlu'na Yavaş'a sormuyorsunuz. Davutoğlu ve Babacan ilkeleri yüzünden AK Parti'den ayrılmadı. Menfaatleri yüzünden ayrıldılar. Bunları getirip 'Hadi bana oy verin' diyorsunuz. Türk seçmenini çok küçümsüyorlar.