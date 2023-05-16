Tanju Özcan'dan CHP'ye HDP tepkisi: HDP'nin 3 kuruşluk oyunu alacağız diye Türk Milliyetçi, Atatürkçü insanı üzüyorsunuz

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Geçtiğimiz yıl CHP'den 1 yıllığına ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'ye sert eleştirilerde bulundu.

Özcan, "Artık yeter. ABD uşağı HDP'nin 3 kuruşluk oyunu alacağız diye milyonlarca Türk Milliyetçi, Atatürkçü insanı üzüyorsunuz. Çadır Mahkemelerini kuran, Apo mektubu okutan, Oslo'da kirli pazarlıklar yapan, 13 milyon sığınmacıyı göndermeyiz diyenlere oy vermeye mahkum ediyorsunuz insanları. Net ve açık olalım. PKK terör örgütüdür, Apo cezaevinden tabutla çıkacak, sığınmacılar derhal gönderilecek demekten çekinmeyelim" dedi.

Bir takipçisinin "Başkanım iyi misiniz?" sorusu üzerine ise Özcan, Üzgünüm sadece. Öfkeliyim" ifadelerini kullandı.