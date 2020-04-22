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Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 22.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Tanıtıma yeni kanal

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Tanıtıma yeni kanal
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Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye’nin küresel pazarlardaki turizm tanıtımı amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yeni bir dijital kanalı hayata geçirdi.

“www.liveturkey.com” adresiyle sunulan kanal, Türkiye ile ilgili kültürden sanata, tarihten spora, gastronomiden eğlenceye pek çok deneyimi misafirlerin ekranlarına çoğu zaman canlı yayınlarla taşıyacak. Sitede döner yapımı tarifinden sanal Kurtuluş Savaşı Müzesi gezintisine kadar ülkeye özgü farklı içerikler yer alıyor. Yabancı turistlerin Türkiye ile ilgili en çok merak ettikleri ve özledikleri deneyimleri bir araya getiren bir içerik sitesi olan liveturkey.com, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği çevrim içi sanat etkinliklerini dünyaya ulaştıracak. Ünlü şeflerin katılımıyla Türk yemeklerinin yapım videolarını yayınlayacak site, önemli müzelerin sanal turlarına yönlendirecek, Türkiye’de yapılabilen macera ve doğa sporları için bir tanıtım platformu olarak Türkiye’ye seyahatle ilgili ilham verecek. Ayrıca, liveturkey.com adresinde, küresel turizm tüketicilerine evlerinde geçirdikleri süre boyunca Türkiye’yi deneyimleme fırsatları sunulacak.

Tanıtıma yeni kanal

Tanıtıma yeni kanal

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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