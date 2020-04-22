Tanıtıma yeni kanal

“www.liveturkey.com” adresiyle sunulan kanal, Türkiye ile ilgili kültürden sanata, tarihten spora, gastronomiden eğlenceye pek çok deneyimi misafirlerin ekranlarına çoğu zaman canlı yayınlarla taşıyacak. Sitede döner yapımı tarifinden sanal Kurtuluş Savaşı Müzesi gezintisine kadar ülkeye özgü farklı içerikler yer alıyor. Yabancı turistlerin Türkiye ile ilgili en çok merak ettikleri ve özledikleri deneyimleri bir araya getiren bir içerik sitesi olan liveturkey.com, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği çevrim içi sanat etkinliklerini dünyaya ulaştıracak. Ünlü şeflerin katılımıyla Türk yemeklerinin yapım videolarını yayınlayacak site, önemli müzelerin sanal turlarına yönlendirecek, Türkiye’de yapılabilen macera ve doğa sporları için bir tanıtım platformu olarak Türkiye’ye seyahatle ilgili ilham verecek. Ayrıca, liveturkey.com adresinde, küresel turizm tüketicilerine evlerinde geçirdikleri süre boyunca Türkiye’yi deneyimleme fırsatları sunulacak.



