Tanıştığı kişi genç kadına kâbusu yaşattı! Gizlice fotoğraflarını çekmiş

İstanbul’da yaşayan 44 yaşındaki M.S. sosyal medyada kendisini gemi mühendisi olarak tanıtan A.D. ile arkadaş olmaya başladı. İkili sohbetlerini ilerletince M.S., onu evine davet etti. Misafirliğinin ikinci gününde tartışmaya başladılar.

M.S., evini terk etmesini istedi ancak A.D. buna müsaade etmedi, üstüne bir de alı koydu. M.S., iddiasına göre eğer yengesi onu kurtarmasaydı belki de hiç çıkamayacaktı.

A.D., M.S.’nin evinde misafir olduğu sürede onun gizlice fotoğraflarını çekmiş, kimlik bilgilerine ulaşmış ve ev adresini kopyalamıştı. Ertesi gün M.S.’yi bunları sosyal medyada yayınlamakla tehdit etti ve tehdidini de gerçekleştirdi.

Mağdur kadın şunları söyledi:

"RİTÜELLER ESNASINDA GİZLİ GİZLİ FOTOĞRAFLARIMI ÇEKMİŞ"

Geldi ve kahve içtik. Kahvaltı yaptık. Kitaptan, sanattan konuştuk. Mutfakta bir şeyler hazırlarken gizli gizli fotoğraflarımı çekmiş. Yoga yapıyorum, 20 dakikalık ritüeller esnasında gizli gizli fotoğraflarımı çekmiş. Aslında bu insan 2007’den bu yana bu suçları sistemli olarak işliyor ve siber zorba. 4 tane ayrı dosyası var. Yakalama kararları var ve hiçbir şey yapılmamış. Benimle birlikte beşinci dosya. 30’a yakın kadını bu şekilde şiddet, şantaj ve tacizle çalıştırıp eskort hesapları açarak tehdide devam etmiş. Bir sürü insandan paralar istemiş.

Mağdur kadının avukatı Deniz Körpeağaç şöyle konuştu:

Tehdit, cinsel taciz, şantaj, konut dokunulmazlığının ihlali, kişiyi hürriyetinden ayrı koyma, özel hayatın gizliliğinin ihlali, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi e yayılması ve ayrıca yayın yoluyla müstehcenlik…

"ÇOK FAZLA DOSYASI VAR"

Bu şahsın hakkında kesinleşmiş kararlar var. Çok fazla dosyası var. Derdest, devam eden dava dosyası var. Soruşturma dosyaları var. Hatta dava dosyaları üzerinde hakkında yakalama kararı var, Şubat 2021’de. Ancak yakalama kararı yerine getirilmemiş. Savcılığa şikayet dilekçemizi sunduk.

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