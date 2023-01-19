Tamburalı Paşa’ya veda... ‘Operasyona en önde giderdi’

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Tansiyon düşüklüğü şikâyetiyle geçen pazartesi günü götürüldüğü Kavacık’taki özel bir hastanede kalbinin durması sonucu 86 yaşında hayata veda eden emekli Korgeneral Hasan Kundakçı için Üsküdar Selimiye Camisi’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine 26. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, emekli Orgeneral İsmail Metin Temel, emekli Orgeneral Oktar Ataman, emekli Korgeneral Kemal Yılmaz, emekli Tuğgeneral Ümit Yılmaz, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile Kundakçı’nın çocukları Gülsen Özbahar ve Figen Fenton, damadı Murat Özbahar katıldı. Kundakçı, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

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MEHMETÇİKTEN AYRILMAZDI

Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadele konusunda yetiştirdiği en büyük, en tecrübeli, en bilgili, en dirayetli, en cesaretli komutanlarından birisiydi” derken, emekli Jandarma Tuğgeneral Ümit Yılmaz,“Mehmetçikten ayrılmaz. Operasyonlara en önde giderdi” dedi.