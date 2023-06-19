Taliban’dan kaçtılar, vize engelini aşamadılar

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ABD, 2021 Ağustos’unda büyük bir kargaşa içinde tamamladığı Afganistan’dan çekilme sürecinde binlerce sivil Afgan’ı da tahliye etti. ABD vizesi alma umuduyla ülkeden ayrılan bu kişiler, evrak süreci tamamlanana kadar çeşitli ülkelere yerleştirildi. Bu duraklardan biri de NATO üyesi Arnavutluk. Amerikan haber ajansı AP, yolculuğu kesintiye uğrayan Afganlarla konuştu. Onlardan biri olan 35 yaşındaki foto muhabiri Firooz Mashoof, söz verilen ABD vizesinin gecikmesinden giderek daha fazla endişe duyduğunu anlattı.

EVRAK İŞLERİ UZADI

Onun gibi yüzlercesi arafta kalmış hissediyor. Bazıları bir iş bulup Arnavutluk’ta hayata tutunmaya çalışsa da çoğu bir gün gidecekleri umuduyla bulundukları yeri normalleştiremiyor. Mashoof’la birlikte yüzlerce Afgan, başkent Tiran’a 70 km uzaklıktaki Shengjin kasabasında kendilerine tahsis edilen geçici evlerde kalıyor. ABD, Taliban’ın başkente girdiği kaotik çekilme günlerinde, yeni rejimin intikam peşinde koşacağı endişesiyle ABD hükümeti ve Amerikan birlikleri ile ABD merkezli medya kuruluşları için çalışanları tahliye etmişti. Ancak zamanla vize süreci karmaşık bir hal aldı. Arnavutluk’ta halihazırda 3200’den fazla Afgan uyruklu, kendilerine gösterilen deniz kıyısındaki tatil beldesinde kalıyor.

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Yaklaşık 3200 Afgan, Tiran yakınlarındaki bir tesiste iki yıldır vize bekliyor.

‘BEKLEME YERİ’

Ülkesini terk etmeden önce ülkesinin futbol federasyonunda çalışan Fazil Mohammad Shahab, Kasım 2021’de geldiği Shengjin’i bir “bekleme yeri” olarak gördüğünü söylüyor. Haber muhabiri olan Farishta Oustovar ise tahliyeden bir ay sonra geldiği Arnavutluk’ta önce bir ayakkabı fabrikasında sonra çocuk bakım merkezinde iş bulmuş. 23 yaşındaki Oustovar, “Normal bir hayatım olduğunu hissetmeye ihtiyacım var” diyor.

‘İŞ BULAN KALABİLİR’

Tiran yönetimi, Afganları nihai adresleri olan ABD’ye gitmeden önce bir yıl süreyle barındırmayı kabul etmişti. Bu süre çoktan aşılırken hükümet yetkilileri, “bir iş bulmaları halinde” Afganların ülkede daha uzun süre kalmasında sorun olmayacağını söylüyor. Göçmenlerin çoğu ise Afganistan’dan ABD umuduyla çıktıkları yolculuğun 7500 km kısa kaldığını, bir gün Atlantik Okyanusu’nu aşabileceklerini düşünüyor.

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BİLGİ NOTU: Kabil’den tahliye edilen 76 bin Afgan ABD’ye ulaştı. Göçmen statülerinin kalıcı şekilde çözülmesi için yasal çalışmalar sürüyor.