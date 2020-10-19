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KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 19.10.2020 - 13:53 | Son Güncelleme:

Talas’ta ağaç dikme etkinliği düzenlendi

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Talas’ta ağaç dikme etkinliği düzenlendi
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TALAS Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Ali Dağı 360 yürüyüş yolunda ağaç dikme etkinliği düzenledi.

Ali Dağı 360 yürüyüş yolunda düzenlenen ağaç dikme etkinliğine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve muhtarlar katıldı. Etkinlikte muhtarların gününü kutlayan Başkan Yalçın, "19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Ali Dağı'nda ağaç dikme etkinliğindeyiz. Bütün muhtarlarımızla beraber ağaçlarımızı diktik. Kendilerine nice sağlıklı, başarılı, uzun ömürler diliyorum. Muhtarlarımızın çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti devletimizin en köşe bucaktaki çalışmaları anlamına geliyor. Allah devletimize zeval vermesin. Biz muhtarlarımızla her ay bir araya geliyor ve mahallelerimizi konuşuyoruz. Bu ay iki defa bir araya gelmiş olacağız. Bu vesileyle bir kez daha bütün muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü kutluyorum" diye konuştu.

Başkan Yalçın ile birlikte Ali Dağı'na ağaç diken muhtarlar da burada bir dikili ağaçları olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Peygamber Efendimiz, kıyamet kopuyor da olsa elinizdeki fidanı dikin buyurmuştur. Hem bize bu imkanı sağlayan hem de günümüzü kutlayan değerli Başkanımız Mustafa Yalçın'a teşekkür ederiz. Güzel bir etkinlik oldu, emeği geçenleri de tebrik ederiz" ifadelerini kullandı.

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