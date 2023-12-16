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Taksim'de yılbaşı öncesi restoran ve eğlence mekanlarına denetim

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#Taksim#Yılbaşı#Denetim
Taksimde yılbaşı öncesi restoran ve eğlence mekanlarına denetim
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 09:21

İstanbul Taksim'de yılbaşı öncesi kafe, restoran ve eğlence mekanlarında polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Mekanların belge ve kayıt bilgileri incelenirken, alkollü mekanlarda satılan alkoller de testten geçirildi.

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Yılbaşı öncesi polis ekipleri, Taksim ve Beyoğlu'nda güvenlik önlemlerini arttırdı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, Güvenlik Şube, Narkotik Şube, Güven Timleri ve Yunus ekipleri tarafından kafe, restoran ve eğlence mekanlarında denetleme yapıldı.

Mekanların belge ve kayıt bilgileri incelenirken, alkollü mekanlarda satılan alkoller de testten geçirildi. O sırada içeride bulunan müşterilere Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı.

Denetlemelerin yılbaşına kadar hız kesmeden devam etmesi bekleniyor.

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#Taksim#Yılbaşı#Denetim

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