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Taksim'de yılbaşı hazırlıkları

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#Yılbaşı#Taksim#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2022 14:22

Beyoğlu'nda yılbaşı kutlamalarında güvenlik önlemi almak amacıyla Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi. İstiklal Caddesi'ne gireceklerin polis noktalarından geçeceği belirtilirken, caddeye çıkan diğer yollar tedbir amaçlı kapatıldı.

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Beyoğlu'nda yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar trafiğe kapatılıyor. İstanbul Valiliğinin aldığı karar ile saat 14.00'da İstiklal Caddesi'ne çıkan yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi. Vatandaşlar ise alternatif yollara yönlendirildi.

DEMİR BARİYERLERLE KAPATILIYOR

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı da demir bariyerlerle kapatıldı. Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik noktaları oluşturuluyor.

Taksimde yılbaşı hazırlıkları

MOBİL KOMUTA MERKEZİ KURULDU

Polis, Gezi Parkı'na Mobil Komuta Merkezi TIR'ı kurdu. Güvenlik kameraları da gözden geçirilerek yılbaşı gecesine hazırlandı. Polis ekipleri Gezi Parkı içinde beklerken bazı noktalara da TOMA yerleştirildi.

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#Yılbaşı#Taksim#İstanbul

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