Taksim'de taciz iddiasına dayak

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Olay, dün saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Evliya Çelebi Mahallesi, Meşrutiyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde Hamza K., cadde üzerinde yürüyen Derya B. ve Melike Hande M. isimli iki kadını bir süre takip etti. Kadınların yanına yaklaşan Hamza K.'nın sözlü tacizde bulunduğu iddia edildi. Kadınların reddettiği Hamza K. bu kez de fotoğraflarını çekmeye çalıştı. Derya B. şahsın kendi fotoğraflarını çektiğini fark edince tepki göstererek cep telefonunu almak istedi. Bunun üzerine Hamza K. kadınları iterek kaçmaya başladı. Kadınların bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar, koşarak kaçmaya çalışan şahsı kıskıvrak yakaladı. Vatandaş tarafından darbedilen şahıs, polis ekiplerine teslim edildi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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VATANDAŞIN ELİNDEN BEYOĞLU POLİSİ KURTARDI

İhbarda bulunulması üzerine kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Hamza K.’yı gözaltına aldı. Hamza K. hastanede sağlık raporu alınmasının ardından ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Hamza K.'nın sözlü ifadesinde kadından hoşlandığını, tanışmak amacıyla çay ısmarlamak istediğini söylediği öğrenildi.

KADINLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI, SERBEST KALDI

Öte yandan olayla ilgili Hamza K., kadınların kendisinden şikayetçi olmaması nedeniyle savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.