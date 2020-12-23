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Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 23.12.2020 - 15:42 | Son Güncelleme:

Taksim’de polisten kadınlara "KADES" bilgilendirmesi

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Taksim’de polisten kadınlara "KADES" bilgilendirmesi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri 'Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında Taksim ve İstiklal Caddesi'nde broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.

Taksim’de polisten kadınlara KADES bilgilendirmesi
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler İstiklal Caddesi'nde kadına karşı Şiddetin Önlenmesi amacıyla geliştirilen KADES uygulaması hakkında broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürler, Taksim ve İstiklal Caddesi'ne gelen kadınlara dağıtıldı. Cep telefonlarına yüklenen uygulama üzerinden kadınların yardım taleplerine en kısa sürede cevap verildiği, telefonla arayarak oluşan zaman kaybının ortadan kaldırıldığı kadınlara anlatıldı.

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