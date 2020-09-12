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Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 12.09.2020 - 15:09 | Son Güncelleme:

Taksim'de polis maskesiz gezenleri uyardı

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Taksim'de polis maskesiz gezenleri uyardı
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TAKSİM Meydanı'nda maskesiz gezen kişiler polis tarafından uyarıldı. Polis ayrıca vatandaşlara uyulması gereken kuralların yazılı olduğu bildirileri dağıttı. Bu uyarılan son olduğu, bundan sonra sokağa maskesiz çıkanlara hiç bir bahane kabul edilmeden cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle takılması zorunlu olan maskeyi son günlerde hasta sayısının artmasına rağmen takmayan vatandaşlar polis tarafından son kez uyarıldı. Taksim Meydanı İstiklal Caddesi girişinde denetim yapan toplum destekli polisler vatandaşlara uyulması gereken kuralların yazılı olduğu bildirilerden dağıttı. Maskesiz gezen vatandaşlar polisin uyarısıyla maskelerini takarak yoluna devam etti. Maskesini çenesine indiren iki kadın da uyarı alınca maskelerini taktı. Yine maskesiz gezerken polis tarafından durdurulan iki genç polis tarafından uyarıldı. Yanında maske olmayan gençlere polis maske vererek nasihatler de bulundu. Polisin verdiği maskeleri takan gençler daha sonra yoluna devam etti. Polisin bu uyarılarının son kez olduğu, bundan sonra sokağa maskesiz çıkanlara hiç bir bahane kabul edilmeden cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

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