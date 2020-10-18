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Ersan SAN / DHA
Haber Giriş: 18.10.2020 - 16:05 | Son Güncelleme:

Taksim'de koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık

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Taksim'de koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık
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TAKSİM, İstiklal Caddesi koronavirüse rağmen insan seli oldu. Cadde boyunca yanyana yürüyen kalabalık arasında maske takmayanlar da dikkat çekti.

Taksim Meydanı, koronavirüs öncesi günlerini aratmadı. Meydan ve İstiklal Caddesi, yağışlı havanın ardından çok sayıda vatandaşın akınına uğradı. Korona vakalarındaki artışa, sık sık yapılan kalabalık yerlerden uzak durulması uyarılarına rağmen cadde boyunca neredeyse mesafesiz kalabalık dikkat çekti. Birçok vatandaşın ise maske takmadığı görüldü.

Taksimde koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık

Taksimde koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık


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