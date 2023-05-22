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Taksim’de gece kulübünde dehşet anları: 3 kişi yanarak yaralandı

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#Beyoğlu#Taksim#Gece Kulübü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 14:15

İstanbul Taksim’de bir gece kulübünde çalışanın şov için tezgaha döktüğü ispirto, ilave yapılınca parladı. O esnada içeride eğlenenlerden 2’si kadın 3 kişi yanarak yaralandı. Dehşet anları kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri işletme çalışanı 3 kişiyi gözaltına aldı.

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Olay, dün saat 08.00 sıralarında Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtteki bir gece kulübünde eğlence sürdüğü esnada çalışanlar, müşterilerine sürpriz yapmak istedi.

Bu çerçevede çalışanlardan biri tezgaha ispirto dökerek ateşe verdi.

ALEVLER VATANDAŞLARIN ÜZERİNE SIÇRADI

Kısa bir süre sonra ispirto dökülen iki bölümde alev sönünce, çalışan aynı yere tekrar ispirto döktü. Harlanınca parlayan alevler o esnada içeride eğlenen vatandaşların üzerine sıçradı.

Taksim’de gece kulübünde dehşet anları: 3 kişi yanarak yaralandı

Olay nedeniyle içerideki bazı kişiler, saç ve başlarına sıçraması nedeniyle alev alev yandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Taksim’de gece kulübünde dehşet anları: 3 kişi yanarak yaralandı

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YARALI 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından ihbar üzerine gece kulübüne çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi saçları yanan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Gül E., Fatma O. ve Murat A.’yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi Bölümüne kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Taksim’de gece kulübünde dehşet anları: 3 kişi yanarak yaralandı

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucunda yanağının çıkış sebebini tespit eden polis ekipleri, işletmede çalışan Mustafa Y., Nesip Ç. ve Atilla A.’yı gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınarak “taksirle yaralama” suçundan adli işlem yapılan 3 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Taksim’de gece kulübünde dehşet anları: 3 kişi yanarak yaralandı

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#Beyoğlu#Taksim#Gece Kulübü

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