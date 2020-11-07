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Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 07.11.2020 - 15:40 | Son Güncelleme:

Taksim'de drone'li denetim; "İçecek" bahanesi bile kabul edilmedi

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Taksim'de drone'li denetim; "İçecek" bahanesi bile kabul edilmedi
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TAKSİM Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde drone ile maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı. Maske takmayanlar polis tarafından uyarılırken elinde içecek olanların bile maskesiz gezmesine izin verilmedi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde drone ile maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Maske takmayan kişiler drone ile tespit edilerek polis ekipleri tarafından uyarıldı. Polis maske takmayan kişilerin yoluna bu şekilde devam etmesine izin vermedi. Yanında maske bulundurmayan kişilere maske verildi. Elinde içecek olan kişilerin dahi İstiklal Caddesi'ne maskesiz girmesine izin verilmedi.

Taksimde droneli denetim; İçecek bahanesi bile kabul edilmedi

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