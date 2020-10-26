Taksim'de drone destekli maske denetimi

Son günlerde artış gösteren koronavirüs vakalarına önlem almak için harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske denetimi yaptı. Polis, denetimde drone ile anons yaparak maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı. Maskeyi çenesine indirenler ve maske takmayan kişiler de tek tek uyarıldı.

"MASKENİZİ BİZİ GÖRÜNCE DEĞİL HER ZAMAN TAKIN"



Uzaktan polisi görenler apar topar maskesini takmaya çalışırken, polis "Maskenizi bizi görünce değil her zaman takın" uyarısında bulundu. Yanında maskesi olmayanlara maske veren polis kişilerin yoluna maskesiz devam etmesine izin vermedi.