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Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 26.10.2020 - 15:57 | Son Güncelleme:

Taksim'de drone destekli maske denetimi

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Taksim'de drone destekli maske denetimi
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Koronavirüs vaka sayısının atış göstermesi üzerine harekete geçen polis, Taksim Meydanı'nda drone destekli maske denetimi yapıtı. Maskesini çenesine indirenler ve maske takmayan kişiler tek tek uyarıldı. Polis kişilerin yoluna maskesiz devam etmesine izin vermedi.

Taksimde drone destekli maske denetimi
Son günlerde artış gösteren koronavirüs vakalarına önlem almak için harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske denetimi yaptı. Polis, denetimde drone ile anons yaparak maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı. Maskeyi çenesine indirenler ve maske takmayan kişiler de tek tek uyarıldı.  

"MASKENİZİ BİZİ GÖRÜNCE DEĞİL HER ZAMAN TAKIN"

Uzaktan polisi görenler apar topar maskesini takmaya çalışırken, polis "Maskenizi bizi görünce değil her zaman takın" uyarısında bulundu. Yanında maskesi olmayanlara maske veren polis kişilerin yoluna maskesiz devam etmesine izin vermedi.  

 

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