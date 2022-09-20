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Taksim'de dehşet! Herkesin gözü önünde öldürdü, kimsenin kılı kıpırdamadı

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#İstanbul#Taksim#Ahmet Türkoğlu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 15:09

İstanbul Taksim'de alkollü olduğu öğrenilen Ayhan Y. (42) yolda kavga ettiği Ahmet Türkoğlu'nu (42) bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde onlarca kişinin yanında işlenen cinayette hiç kimsenin şüpheliye müdahale etmediği, çevrede toplanan kalabalığın ellerini arkalarına bağlayarak dakikalarca seyrettiği görüldü.

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Taksim'de önceki gün meydana gelen olayda alkollü olduğu öğrenilen Ahmet Türkoğlu, yolda yürürken karşılaştığı kendisi gibi alkollü Ayhan Y. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında Ayhan Y., Ahmet Türkoğlu'nu bıçaklamaya başladı. Çevredeki kalabalığın gözleri önünde meydana gelen olay sonucunda 8 yerinden bıçaklanan Ahmet Türkoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı.

ONLARCA KİŞİ ELLERİ ARKASINDA CİNAYETİ İZLEMİŞ

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede cinayet anının bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi. Dakikalarca süren ve cinayetle biten kavganın onlarca kişinin önünde meydana geldiği ancak kimsenin olaya müdahale etmediği görüldü. Görüntülerde çevrede toplanan kalabalığın yol ortasında kavga eden kişileri ellerini arkada birleştirerek dakikalarca seyrettikleri tespit edildi. Yapılan incelemede 23 kişinin bir kaç metre uzaklarında meydana gelen olaya müdahale etmeden seyrettikleri belirlendi.

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ŞÜPHELİ YAKALANIP TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayda sonra kaçan Ayhan Y.'nin Eyüpsultan'da saklandığını belirledi. Düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Ayhan Y. olay sırasında çok alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığını söyledi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taksimde dehşet Herkesin gözü önünde öldürdü, kimsenin kılı kıpırdamadı

 

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#İstanbul#Taksim#Ahmet Türkoğlu

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