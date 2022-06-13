Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'ndaki sancak direği yine kırıldı

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Taksim'de 1928 yılında yaptırılan ve İstanbul'un en önemli simgelerinden biri haline gelen Cumhuriyet Anıtı'nda askerlerin tuttuğu 2 sancak direğinden biri 2018 yılında ortadan kaybolmuştu. Yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret edip önünde fotoğraf çektirdiği anıtta bulunan sancak direği İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edildi.



2 ay önce restore edilen sancak direği bilinmeyen bir nedenle yine kırıldı. Kırık direğin polis ekipleri tarafından alınıp İBB yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.