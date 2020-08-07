Taksim'de büyük çalışma! Hızla tamamlanıyor...

Taksim'de yapımı devam eden Yeni Atatürk Kültür Merkezinin (AKM) inşaatının yüzde 57'si tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan yeni AKM'nin yapımına devam ediliyor. İlk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan merkezin inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor.



KABA İNŞAATI TAMAMLANDI



AKM kompleksindeki çalışmalar, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına göre yürütülüyor. Beş bloktan oluşacak AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı. Dış cephe, gaz beton ve akustik duvar, akustik asma tavan, sıva gibi diğer inşaat faaliyetleri ise sürüyor. AKM'de olacak hareketli sahnenin yapımına ise devam ediliyor.



Yeni AKM'de yer alacak opera sahnesi ve opera küresinin dış kabuğu ise ortaya çıktı. Ana opera salonunun mekanik sahne sistemleri siparişleri yurt dışından verildi. Pandeminin etkisiyle siparişlerin geç gelecek olması nedeniyle opera ve ana salon 2021'in sonunda açılacak.



AKM'nin diğer bölümlerinin yapımında kullanılacak montaj ürünlerinin tamamının siparişleri verildi. Gelen parçaların ise montajlama çalışmaları sürüyor. Yeni AKM inşaatında yer alacak olan 4 katlı kapalı otopark da tamamlandı. AKM'nin alt katlarındaki elektrik ve mekanik ince işlerin yapımı da devam ediyor.



AKM binası tamamlandığında içerisinde 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, zemin ve 9 kattan oluşan 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 16 bin 228 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, zemin ve 5 kattan oluşan 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri yer alacak.



Beyoğlu'na ayrı bir cazibe katacak yeni AKM'nin yıl sonunda bitirilmesi planlanıyor.