Taksim’de bıçaklı saldırı: Önce yanına çağırdı sonra bıçaklayıp kaçtı

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Beyoğlu Taksim’de geçtiğimiz günlerde saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, sokak içerisindeki alkollü bir mekandan çıkan Ali Rıza T. sokak içerisinde beklemeye başladı. Bu sırada yanına yaklaşan Hasan G., Ali Rıza T.’yi yanına çağırdı. Burada tartışmaya başlayan Ali Rıza T. ve Hasan G. kısa sürede yumruklarla birbirine saldırmaya başladı. Kavga sırasında Hasan G. yanında getirdiği bıçağı eline alarak Ali Rıza T.’yi kovaladı.

KASIĞINDAN BIÇAKLANDI, MEKANA SIĞINARAK KURTULDU

Bıçağı gören Ali Rıza T. mekanın önündeki motosikletin etrafında dolanarak kurtulmaya çalıştı. Bu sırada yanına yaklaşan Hasan G., Ali Rıza T.’yi kasığından bıçakladı. Bıçaklanan şahıs çıktığı mekana sığınırken, Hasan G. ise mekan önündeki vatandaşların araya girmesinin ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Ali Rıza T.’ye yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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BEYOĞLU POLİSİ SALDIRGANI YAKALADI

Şahsın durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan sokaktaki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hasan G.’nin kaçma ihtimali olduğu bölgelere yönelik geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan arama çalışmaları neticesinde bıçaklı saldırgan Hasan G. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

ALKOLLÜ MEKAN ÖNÜNDE YAŞANAN BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

Beyoğlu’nda yaşanan bıçaklı kavga anı ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişini mekanın önüne gelerek orada bekleyen şahsı kenara çağırıp, kavga ettikleri ve sonrasında bıçakladığı, yaralanan şahsın ise kaçarak kurtulmaya çalıştığı görülüyor.