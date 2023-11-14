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Taksim saldırısının birinci yılında altı tahliye

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#İstiklal Caddesi#Bomba#Saldırı
Taksim saldırısının birinci yılında altı tahliye
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 07:00

İstiklal Caddesi’nde altı kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının yıldönümündeki davada altı kişi tahliye edildi. Bombacı Ahlam Albashir’in tek talebi kız kardeşiyle görüşmek oldu.

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İstanbul İstiklal Caddesi’nde Ahlam Albashir’in cadde üzerindeki banka bıraktığı bomba 13 Kasım 2022 günü patladı. Saldırıda altı kişi hayatını kaybetti, 99 kişi de yaralandı. Yurtdışına kaçmaya çalışan Ahlam Albashir, Küçükçekmece’deki bir evde saklanırken yakalandı.

Bombalı saldırıyla ilgili davanın dördüncü duruşması dün, tam da saldırının yıldönümünde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada Suriyeli Ahlam Albashir’in de arasında bulunduğu beşi kadın 12 tutuklu sanık hazır bulundu. Diğer tutuklu sanıklar ise cezaevinden SEGBİS ile katıldı.

Taksim saldırısının birinci yılında altı tahliye

Ahlam Albashir Taksim’de kameralara böyle takılmıştı.

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Bir yıldır her duruşmaya aynı kıyafetle gelen ve diğer sanıklarla hiçbir şekilde irtibat kurmayan Ahlam Albashir tahliyeye ilişkin talebinin sorulması üzerine, “Sadece kız kardeşimle görüşmek istiyorum” dedi. Diğer sanıklar ise suçlamayı kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti.

18 TUTUKLU KALDI

Mahkeme heyeti, suç vasfının değişme ihtimalini dikkate alarak Mahmud Haso, Hadice Alkurdia, Salih Carkes, Hadir Carkes, Yasir Al Korali ve olay tarihinde 18 yaşından küçük olan A.E.’nin yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, Ahlam Albashir, Ahmad Alhajmwas, Ahmad Hajhasan, Ahmed Carkas, Ammar Jarkas, Bakar Carkes, Fatma Berkel, Ferhat Habeş, Hasan Aburas, Hasan Ali, Hazni Gölge, Hüseyin Güneş, Mahmud Elabid, Mahmud El Yusuf, Muhap Ammari, Rama Eltaha, Süleyman Güder ve Tareq Alkhatib’ın ise tutukluluk halinin devamına hükmetti. Davaya ilişkin görüşünü hazırlaması için dosya Cumhuriyet savcısına gönderildi.

 

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#İstiklal Caddesi#Bomba#Saldırı

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