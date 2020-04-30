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DHA
Haber Giriş: 30.04.2020 - 15:31,Son Güncelleme:

Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı bariyerlerle çevrildi

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Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı bariyerlerle çevrildi
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Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde güvenlik önlemleri nedeniyle bariyerlerle çevrildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 1 - 3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yasağa rağmen kutlama için izinsiz olarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyebilecek gruplara karşı polis ekipleri, birtakım önlemler aldı. Bir süre önce getirilen bariyerler bugün ekiplerce Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı çevresine yerleştirildi.

Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı bariyerlerle çevrildi

Sokağa çıkma yasağının başlayacağı saat 00.00'dan itibaren ise Taksim Meydana çıkan bütün yolların trafiğe kapatılacağı öğrenildi.

 

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