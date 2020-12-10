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Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 10.12.2020 - 17:43 | Son Güncelleme:

Taksim Meydanı’nda hareketli dakikalar... Görenler telefona sarıldı

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Taksim Meydanı’nda hareketli dakikalar... Görenler telefona sarıldı
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Taksim Meydanı’nda yapımı devam eden caminin duvarına çıkarak, elinde tuttuğu jiletle kendisine zarar vermeye başlayan kişi ikna edilerek itfaiye aracı ile indirildi.

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  • Taksim Meydan’da hareketli dakikalar
  • Taksim Meydan’da hareketli dakikalar
  • Taksim Meydan’da hareketli dakikalar
  • Taksim Meydan’da hareketli dakikalar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bugün saat 16.30 sıralarında Taksim Meydanı’ndaki yapımı devam eden Taksim Camii’nin bahçe duvarı üzerine çıkan bir kişi, elindeki jiletle kendisine zarar vermeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa süre içerisinde gelen müzakereci polisler bu kişiyi duvardan inmeye ikna etti. Bölgeye gönderilen merdivenli itfaiye aracının sepetine binen kişi, indirilerek Taksim Polis Merkezi’ne götürüldü.

Taksim Meydanı’nda hareketli dakikalar... Görenler telefona sarıldı

Bu arada olayı görüntülemek ve ne olup- bittiğini izlemek isteyenler kalabalık oluştururken polisler koronavirüs tehdidini hatırlatarak sosyal mesafe kuralı uyarılarında bulundu ve olay yerinde beklememelerini istedi.

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