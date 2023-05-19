Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda 19 Mayıs töreni

Güncelleme Tarihi:

#Taksim#19 Mayıs Atatürk’Ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı#19 Mayıs
Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda 19 Mayıs töreni
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 11:46

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

Haberin Devamı

Törene İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nde bronz madalya kazanan Milli yüzücü Emine Avcu ile siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda 19 Mayıs töreni

Törende Cumhuriyet Anıtı önüne İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün çelengi konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından resmi tören sona erdi.Törenin ardından siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da Cumhuriyet Anıtı’na çelenk koydu.

Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda 19 Mayıs töreni

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramımız kutlu olsun. Milli bayramlarımız bizi bir araya getiren milli duygularımızı en üst seviyeye taşıyan en özel anlar. Elinden geleni yapan kurum yöneticileri var. İşte İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu bayramın hamisi. Olmaz. Yani İstanbul'da İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü bu işin hamisi ya da Ankara merkezde Gençlik Spor Bakanlığı bu işin hamisi olmaz. Olamaz. Yani bir ülke tepeden tırnağa bu bayramı hissetmiyor ve bunun anlamını yaşamıyorsa burada büyük bir eksiklik vardır." dedi.

Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda 19 Mayıs töreni

Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda 19 Mayıs töreni

Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda 19 Mayıs töreni

Haberle ilgili daha fazlası:
#Taksim#19 Mayıs Atatürk’Ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı#19 Mayıs

BAKMADAN GEÇME!

İngiltere onu hasta çocuklar için yaptığı çalışmalarla tanımıştı... Karanlık gerçek ölümünün ardından ortaya çıktı

İngiltere onu hasta çocuklar için yaptığı çalışmalarla tanımıştı... Karanlık gerçek ölümünün ardından ortaya çıktı

#İngiltere
QR kod dolandırıcıları her yerde Kendimizi tehlikelere karşı nasıl koruyacağız | 5 SORU 5 CEVAP

QR kod dolandırıcıları her yerde! Kendimizi tehlikelere karşı nasıl koruyacağız? | 5 SORU 5 CEVAP

#QR Kod
Burundan nefes almanın bu faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız Ömür boyunca yarım milyon kez yapıyoruz ama doğrusunu biliyor muyuz

Burundan nefes almanın bu faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız! Ömür boyunca yarım milyon kez yapıyoruz ama doğrusunu biliyor muyuz?

#Sağlık