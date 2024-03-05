Taksiciye Kadıköy'de bıçaklı saldırı

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Olay, saat 14.00 sıralarında Kozyatağı Mahallesi, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre D-100 karayolunda aracına aldığı 3 kişiden şüphelenen taksici yolcuları aşağıya indirdi. Bu sırada 3 şüpheli lastikçi önünde patlayan lastiğini yaptırmaya çalışan taksici Osman Eker'den kendilerini Taksim'e götürmesini istedi. Eker'in lastiğinin patlak olduğunu kendilerini götüremeyeceğini söylemesi üzerine şüphelilerle Eker arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken saldırganlardan biri Eker'i bıçakladı. Saldırganlardan biri vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edilirken 2 saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Eker, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eker'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis kaçan iki saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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MESLEKTAŞLARI OLAYI ANLATTI

Ağır yaralanan Eker'in çalıştığı duraktaki meslektaşı Ramazan Duran, “Lastiği patlak olduğu için E 5'ten almıyor. Benim arabaya geldiler bende arabayı vereceğim karşıya geçmem dedim. Buraya geldiler götürürsün götürmezsin, küfürleşmeye başladılar. Yardıma geldik bizde, baktık bıçaklamışlar. Kaçmaya başladılar birini yakaladık, 2'si kaçtı. 2 bıçak darbesi koluna ama damara denk gelmiş, acilde şu an" dedi. Faik Yılmaz ise, “İlk bir arkadaş yoldan alıyor. Taksim'e gideceğiz diyorlar o da tamam diyor. Yolda konuşmalarından, hareketlerinden şüpheleniyor, korkuyor. İndiriyor yolcuları. Lastiğini yaptırmak için lastikçide bekleyen arkadaşa gidiyor. Bizim arkadaş da götüremem diyor. Tartışma sırasında araçtaki parayı almaya çalışıyor. Müdahale edince de bıçaklıyor" diye konuştu. Eker'in ağır yaralandığı bıçaklı saldırı anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerle Eker'in tartışması ve Eker'in bıçaklandığı anlar görülüyor.