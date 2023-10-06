×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Taksicinin Taksim ile Karaköy arası için istediği ücret şaşırttı

Güncelleme Tarihi:

#Taksim#Taksi#Karaköy
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 10:19

Taksim’de yapılan ticari taksi denetiminde kurallara uymayan sürücülere ceza yazılarak, araçları trafikten men edildi. Taksim ile Karaköy arası yolculuk için turist müşteriden 400 TL ile isteyen taksiciye 4 bin 64 lira para cezası kesildi.

Haberin Devamı

Taksim’den Karaköy’e gitmek için turist yolcudan 400 TL istediği belirlenen taksiciye ise 4 bin 64 TL para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yolcu seçen, taksimetre açmayan ve kurallara uymayan taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Taksim’de yapılan denetimde, kural dışı hareket ettikleri tespit edilen taksi sürücüleri denetim noktasında durdurulup haklarında işlem yapıldı.

TAKSİM’DEN KARAKÖY’E 400 TL İSTEDİ

Denetimde, taksimetre açmayarak Taksim ile Karaköy arası yolculuk için turist müşteriden 400 TL ile isteyen taksici ile yolcu seçtiği belirlenen bir başka taksiciye 4 bin 64’er TL para cezası kesildi. Bu kişilerin kullandıkları taksiler de trafikten men edildi. Öte yandan, görevi başındaki trafik polislerinin görüntüsünü çeken bir taksiciye ve ters dönüş yapan bir diğer sürücüye de 436’şar TL ceza yazıldı.

Haberin Devamı

Yolcu seçen, taksimetre açmayan ve kurallara uymayan taksi sürücülerine yönelik denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Taksim#Taksi#Karaköy

BAKMADAN GEÇME!